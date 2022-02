TuttoSport | Lazio, la difesa dorme e il Porto ne approfitta

Gol di tacco di Zaccagni poi due black out di Luiz Felipe consentono la doppietta di Martinez.

La buona notizia è la qualificazione ancora possibile. Quella cattiva è anche la Lazio dura appena un tempo: va in vantaggio con un’invenzione di Zaccagni, ha la palla del 2-0 e poi all’improvviso stacca la spina. Subìto l’1-1 sul finire del primo tempo, la ripresa è un’agonia con il Porto padrone del campo, capace di segnare il 2-1 e sfiorare a più riprese il tris che avrebbe complicato oltremodo il ritorno. E invece tra una settimana, all’Olimpico, la Lazio potrà giocarsi le proprie chance di qualificazione agli ottavi. Sarà presente Immobile, ma non Zaccagni (squalificato). Ieri la retroguardia biancoceleste ha mostrato tutti i suoi limiti, subendo due reti in fotocopia e palesando amnesie incomprensibili. Con la regola del gol in trasferta che non c’è più, vincere con 2 gol di scarto contro il Porto non sarà semplice.

Fonte: TuttoSport

