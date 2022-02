ESCLUSIVA | Udinese-Lazio, il doppio ex Fiore: “Immobile assenza pesante. Avrei voluto giocare in squadra con…”

In attesa della prossima sfida di campionato Udinese–Lazio, la redazione di Laziopress ha contattato in esclusiva Stefano Fiore. L’ex giocatore ha indossato la maglia biancoceleste dal 2001 al 2004, vincendo una Coppa Italia. Prima di approdare nella Capitale è stato per due stagioni all’Udinese (1999-2001).

Queste le parole del doppio ex Stefano Fiore, prima della trasferta biancoceleste alla Dacia Arena.



Peserà più l’assenza di Immobile nella gara di domenica o quella di Zaccagni nella sfida di ritorno contro il Porto?

“Sono due ottimi giocatori, ma il peso specifico di Immobile in questa squadra è tanto. Sugli esterni, Sarri ha più alternative: l’assenza di Zaccagni può essere compensata in qualche modo con Pedro e Felipe Anderson. Immobile è troppo importante per questa squadra e nel mercato di gennaio non si è individuato un giocatore che potesse sostituirlo. Nonostante l’ottimo momento di Zaccagni, sarà un’assenza pesante. Ma meno, rispetto a quella di Immobile”.



A tuo giudizio, quali sono state le difficoltà dell’Udinese in questa stagione?

“In generale, di aver avuto poco il giocatore più importante: Pereira. L’Udinese è soprattutto una squadra fisica che vive sulle giocate di Beto e sulle accelerazioni di Molina. È mancata un po’ di qualità; Pereira è quel giocatore che, soprattutto dopo la partenza di de Paul, doveva dare qualcosa in più all’Udinese. E questi infortuni – che lo stanno tartassando – hanno penalizzato il gioco della squadra”.



Pensi che sia cambiato qualcosa nella Lazio nelle ultime partite?

“C’è da sottolineare la crescita esponenziale di Zaccagni: dopo gli infortuni che ha avuto, sta diventando un giocatore importante per la Lazio. E anche in prospettiva Nazionale. Negli alti e bassi, c’è una miglior attitudine nei giocatori; mancando Acerbi, credo che stiano cercando di fare sempre più quello che chiede Sarri. Siamo ancora lontani dalla sua linea ideale difensiva, ma la squadra si sta muovendo meglio”.

C’è un calciatore della Lazio attuale che avresti voluto in squadra quando giocavi?

“Ce ne sono molti bravi. Ti direi un esterno, in modo tale che io mi sarei potuto spostare nella zona più centrale, che mi si addice di più. Probabilmente la risposta sarebbe Felipe Anderson o Zaccagni”.



Pronostico Udinese-Lazio.

“Non ci azzecco quasi mai, però credo che adesso la Lazio debba dare continuità. Udine è un campo difficile, considerando il momento della squadra di Cioffi. Vedo una Lazio favorita e mi aspetto una bella vittoria”.

