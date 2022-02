Il Tempo | Lazio, Ciro no: guida Zaccagni

È il suo momento d’oro, non fermatelo. Mattia Zaccagni si è preso la Lazio: il tacco contro il Porto è una gemma di rara bellezza: si è fatto un super regalo per il primo gol in competizioni europee. Si tratta della terza marcatura in due partite. Veniva da una doppietta nel match dell’Olimpico contro il Bologna, si è ripetuto anche in Europa League. «Una grande prestazione di personalità, il ritorno sarà tutto da giocare davanti ai nostri tifosi», ha scritto sui social all’indomani della sfida contro il club di Conceiçao. Peccato che lui giovedì prossimo (ore 18.45) non potrà essere della partita: era diffidato e il giallo (evitabile) rimediato l’altra sera farà scattare una giornata di squalifica. Ecco perché dovrà concentrare tutte le sue forze nella gara di domani contro l’Udine. se (ore 20.45), quando Sarri dovrà fare fronte a un’emergenza totale. In attacco infatti è confermata l’assenza di Ciro Immobile, che dopo aver saltato la trasferta di Oporto, non ci sarà neanche alla Dacia Arena. Chissà quando il centravanti della Nazionale potrà tornare a disposizione: per sua sfortuna non dipende da lui: si capirà colo mercoledì. E allora avanti con il tridente leggero visto a fine 2021 e schierato nuovamente in Portogallo. Felipe Anderson è il prescelto per giocare nel ruolo di falso nueve, anche se nella ripresa di è avvicendato con Pedro, prima che uscisse per lasciare il campo a Jovane Cabral. L’ex Sporting Lisbona non è ancora pronto per partire dal primo minuto, più probabile vederlo a partita in corso. Defezioni importanti anche in mezzo al campo, con la mancanza contemporanea di Leiva e Luis Alberto. Entrambi sono stati squalificati dal giudice sportivo in seguito all’ammonizione rimediata sabato scorso contro il Bologna di Mihajlovic. Scelte obbligate, quindi, con Milinkovic che sarà affiancato da Cataldi in regia e Basic al posto del Mago. Toccherà quindi al Sergente fare da collante tra centrocampo e attacco, con la sua capacità di inserirsi, ma anche di impostare sulla trequarti. In difesa all’assenza di Acerbi si è aggiunta quella di Lazzari: l’esterno ex Spal ha rimediato una lesione di secondo grado al flessore della coscia destra, ne avrà ancora per più di un mese. Hysaj scalpita per una maglia da titolare: non parte dall’inizio dall’incontro del 22 gennaio contro l’Atalanta. Sulla corsia opposta ci sarà Marusic, mentre nel mezzo viaggia verso la conferma la coppia formata da Patric e Luiz Felipe, che deve farsi perdonare i due errori gravi contro il Porto. Intanto ieri sera la squadra è arrivata a Udine, dove trascorrerà la vigilia in attesa di scendere in campo domani sera. La società ha deciso di non fare ritorno a Roma: in mattinata la squadra si è allenata nell’impianto del Padroense FC per poi volare in Friuli. Lasquadra, che era partita da Formello mercoledì, farà ritorno nella Capitale solo alle prime ore di lunedì mattina. Infine i rinnovi: Luiz Felipe ha l’accordo col Betis Siviglia e la Lazio punta Romagnoli. Il Tempo/Daniele Rocca

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: