Primavera 2| La Lazio trova la Ternana: gara da non sottovalutare per certificare la crescita

Quest’oggi in Primavera 2 la Lazio affronterà la Ternana in una gara all’apparenza semplice ma in cui i biancocelesti dovranno dare dimostrazione di poter gestire la gara e far vedere quanto di buono si è fatto nelle ultime gare. Il club che andrà ad affrontare è infatti ultimo in classifica a -2 dalla Reggina. Ma nel calcio tutto può essere, ecco perché i biancocelesti dovranno essere bravi a mettere in mostra i 26 punti di differenza tra le due squadre.

L’avversario

La Ternana ha vinto solo due gare in questo campionato, facendosi trovare in difficoltà in più di un’occasione. Da quado è iniziato il girone di ritorno, inoltre, la Ternana non ha ancora fatto nemmeno un punto. Gli ultimi punti, arrivati con una vittoria, sono dell’ultima gara di andata nel derby umbro contro il Perugia. Una stagione decisamente negativa quella che stanno affrontando, una squadra ancora in cerca di un colpo che possa tentare di dare lustro e riscatto a questa fase della stagione.

La Lazio

I ragazzi di Calori stanno affrontando un momento d’oro, condito di 3 vittorie di fila nelle prime 3 giornate di ritorno e ben 16 gol fatti a fronte degli 0 subiti. Dati molto importanti alla luce delle difficoltà che a tratti hanno colto la Lazio da inizio stagione, momenti in cui più di una volta i biancocelesti hanno mostrato discontinuità. Dopo questi risultati positivi i biancocelesti devono continuare su questa strada per trovare il massimo della continuità.

La formazione

Non saranno molti i cambi in casa Lazio, sintomo che anche in occasioni in cui ci si può rilassare, Calori vuole il massimo dai suoi ragazzi. Assente Floriani, convocato da Sarri per Udine, tutti gli altri tasselli dovrebbero essere confermati.

LAZIO (4-2-3-1): Moretti; Migliorati, Adeagbo, Santovito, De Santis; Ferro, Bertini; Shehu, Adjaoudi, Mancino; Crespi.

