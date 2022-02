Primavera 2 | Ternana-Lazio, Santovito nel post partita: “Tre punti importanti. Dobbiamo continuare così”

Nel post partita di Ternana–Lazio, il difensore biancoceleste Giacomo Santovito è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: “Non abbiamo giocato come siamo abituati a fare, ma l’importante è aver portato i tre punti a casa. Ci è mancato il nostro solito gioco, ma ciò che conta è il risultato. Noi guardiamo solo a noi stessi, poi alla fine vedremo dove siamo arrivati. Dobbiamo cercare sempre di vincere per conquistare il campionato. Rispetto al girone d’andata siamo migliorati sotto il profilo calcistico e di squadra. Stiamo facendo bene, passo dopo dopo andiamo avanti. Oggi abbiamo subito dei gol che potevamo evitare, ma sul tre a due siamo stati bravi a rimanere concentrati subendo poco. Mi sento bene, scendo in campo da tre gare e sono felice della fiducia del mister. Spero di continuare il mio cammino insieme alla squadra per andare avanti. Stiamo sempre più entrando in sintonia, dobbiamo continuare così fino al termine del campionato“.

