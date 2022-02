TuttoSport | Emergenza Lazio, Sarri ora ha solo scelte obbligate

Maurizio Sarri da Oporto nutriva buone speranze che Ciro Immobile potesse recuperare già per Udine, e invece ieri mattina la doccia fredda: a 48 ore dal match del Friuli il capitano biancoceleste non sarà della partita. Proverà a recuperare in tempo utile per aggregarsi al gruppo a inizio settimana e guidare l’attacco contro i portoghesi nella gara di ritorno di giovedì prossimo, ma ora per Sarri si apre la fase delle scelte difficili. Intanto la parte dell’attacco, che molto probabilmente contro la squadra bianconera sarà lo stesso visto in avvio al Do Dragao. L’altro ieri sera, in Europa League, Anderson non ha inciso da punta, anche se i movimenti e lo spazio aperto agli esterni non sono dispiaciuti al tecnico toscano. Meglio, tuttavia, è andato da esterno negli ultimi 20 minuti quando Sarri ha deciso di provare Pedro nel ruolo di falso nueve. Potrebbe essere questa la soluzione, con lo spagnolo a occupare la posizione di attaccante più avanzato al posto del capitano. Sarri deciderà solo oggi durante la rifinitura ma c’è da star sicuri che entrambe la soluzioni saranno comunque proposte anche in gara a prescindere da chi dei due partirà dall’inizio nel ruolo di attaccante centrale nel tridente. A Udine nel ruolo di regista tornerà titolare Castaldi, mentre alla sua sinistra toccherà a Toma Basic raccogliere l’eredità dello spagnolo, delegando molta della profondità e dell’inventiva allo stakanovista Milinkovic-Savic. Prosegue l’emergenza anche in difesa, dove Acerbi tarda a recuperare e Lazzari ne avrà ancora per un mese almeno. Sugli esterni, le uniche scelte sono Hysaj e Marusic, mentre centrali saranno ancora Luiz Felipe e Patric.

Fonte: TuttoSport

