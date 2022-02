EUROAVVERSARIA | Al Porto basta Evanilson per battere la Moreirense: Conceição torna a +6 sullo Sporting Lisbona

Mentre la Lazio ha concluso da qualche minuto il suo match per la 26° giornata di Serie A, pareggiando per 1-1 in casa dell’Udinese, il Porto, da pochi istanti, ha terminato il suo match di campionato. All’euroavversaria della Lazio ai Play-Off di Europa League è bastato un gol di Evanilson per portare a casa i tre punti. In casa della Moreirense finisce 0-1, con la rete dell’attaccante brasiliano arrivata al 40° del primo tempo. Con questa vittoria il Porto sale a quota 63 punti, rispondendo allo Sporting Lisbona, uscito vincitore dalla sfida del tardo pomeriggio contro l’Estoril (3-0). La squadra dell’ex biancoceleste Conceição mantiene, al primo posto in classifica, i sei punti di vantaggio contro lo Sporting secondo. Ora Porto e Lazio possono concentrarsi sulla sfida di ritorno nei Play-Off di Europa League in programma giovedì 24 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma. Si riparte dal 2-1 dell’andata per i portoghesi.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: