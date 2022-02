GdS | Occasione Champions, la Lazio può iniziare un altro campionato

È la grande occasione, la giornata che può dare alla Lazio una vera svolta al suo campionato. Sarri se la giocherà con mezza squadra titolare (l’altra metà è ferma ai box), ma non vuole alibi né distrazioni. Anche perché certi treni passano una sola volta. Quello intransito oggi alla Dacia Arena significa per la Lazio portarsi (in caso di vittoria) a due soli punti dal quarto posto della Juventus. Significa, dunque, vedere da vicino quella zona Champions che pareva destinata a restare un miraggio. Un’occasione forse irripetibile che va presa al volo. La Lazio proverà a coglierla, pur se in formazione ampiamente rimaneggiata. Le mancano cinque giocatori, tutti titolari, tutti di spessore. Due sono squalificati (Leiva e Luis Alberto), due infortunati (Acerbi e Lazzari), e poi c’è Immobile che è alle prese con un forte stato influenzale che ne ha consigliato l’isolamento precauzionale. Sarri si guarda attorno e si affida al suo totem di centrocampo, Sergej Milinkovic. È l’unico sopravvissuto tra i big storici, toccherà a lui prendere per mano la squadra e portarla oltre l’ostacolo-Udinese. Una leadership che sarà certificata dalla fascia di capitano che il serbo porterà al braccio, ma che ormai gli viene riconosciuta pure a livello di spogliatoio. Sì, perché Milinkovic sta diventando sempre di più uomo squadra nel senso pieno del termine. È un ulteriore tassello, forse l’ultimo che gli mancava, al suo processo di crescita. Una crescita confermata poi dai dati più prettamente tecnici. Con 8 gol e 8 assist il serbo è uno dei giocatori più decisivi dell’intera Serie A. Cercherà di aggiornare i suoi impressionanti numeri stasera alla Dacia Arena. All’Udinese ha già segnato nella gara di andata all’Olimpico. Pedro, Anderson e Zaccagni, non necessariamente in questo ordine (nel senso che avranno licenza di scambiarsi spesso di posizione, soprattutto i primi due) sono pronti a regalare a Sarri i gol necessari per avvicinare la zona Champions e per confermare la squadra al secondo posto nella classifica degli attacchi più prolifici della Serie A. Gazzetta dello Sport.

