La Uefa elogia quattro bomber della Lazio, presente Immobile

Tramite i propri canali ufficiali, la Uefa ha deciso di far votare ai tifosi il miglior bomber della Lazio. Tra i quattro attaccanti in nomination troviamo Crespo, Salas, Vieri e infine Immobile. Quattro leader che hanno segnato un periodo importante per i colori biancocelesti. I tifosi di tutte le età potranno votare entrando sul sito ufficiale, scegliendo il loro bomber preferito.

⚪ Grandi della @OfficialSSLazio ⚽ Chi è il tuo preferito? pic.twitter.com/5wH1XTaHBv — La UEFA (@UEFAcom_it) February 20, 2022

