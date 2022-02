Udinese-Lazio, cinque precedenti per Sarri in Friuli: il bilancio

Questa sera la Lazio affronterà per la terza volta in tre mesi l’Udinese. In questa stagione, il bilancio per ora è di un pareggio (4-4) e una vittoria (1-0) in Coppa Italia, con entrambe le partite giocate in casa. Questa volta, invece, si giocherà in Friuli e per l’occasione abbiamo ripercorso i precedenti di mister Sarri in Serie A con le sue ex squadre in trasferta a Udine. Il primo è con l’Empoli, nella stagione 2014-15: è stato, tra l’altro, il suo esordio in Serie A. Esordio amaro, in quanto la sua squadra perse 2-0. La partita successiva in Friuli è datata 3 aprile 2016 e in quell’occasione allenava il Napoli; la sconfitta arrivò anche in quel caso, con un punteggio di 3-1. Sette mesi dopo, ma nella stagione successiva, si prese la sua rivincita sempre con il Napoli, portando a casa il match con il punteggio di 1-2. A novembre 2017, quindi nella stagione 17-18, si è imposto di nuovo con il suo Napoli per 1-0. Successivamente, dopo un anno lontano dalla Serie A mentre allenava il Chelsea, è tornato a Udine con la Juventus, sua ultima squadra prima della Lazio. Con i bianconeri il bilancio è stato negativo, con una sconfitta arrivata a luglio 2020 e l’Udinese che si è imposta per 2-1. Nel complesso, quindi, Maurizio Sarri in Friuli ha collezionato tre sconfitte, due vittorie e zero pareggi. Bilancio negativo per il mister, nella speranza che possa recuperare proprio stasera.

