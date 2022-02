Udinese-Lazio, Cioffi nel post partita: “Raggiungere una certa quota per essere sicuri è ciò che vogliamo, c’è da abbassare la testa e pedalare”

Nel post partita di Udinese-Lazio, finito 1-1, il tecnico dell’Udinese Gabriele Cioffi è intervenuto anche ai microfoni di DAZN: “La sostituzione di Deulofeu? non ho mai visto un giocatore sostituito felice, l’importante è che ne abbia parlato in maniera educata. Credo che la Lazio ci facesse più paura nelle palle inattive e ho deciso di non levare Beto, hanno speso tantissimo in fase difensiva. Pereira? Lui è importantissimo, in una squadra che va veloce ci vuole gestione. Sono giocatori che rallentano per poi innescare la gamba e lo spazio come ci deve caratterizzare. Chiaramente raggiungere una certa quota per essere sicuri è quello che vogliamo, il calcio è semplice, se giochi sempre con una mannaia sopra la testa diventa difficile, le partite vanno giocate ma vanno anche vinte. Noi vogliamo tirarci fuori il prima possibile, c’è da abbassare la testa e pedalare forte“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: