Udinese-Lazio, ecco l’eroe dell’ultimo incontro alla Dacia Arena: il ricordo della società biancoceleste – VIDEO

Tra poche ore andrà in scena la sfida di Serie A tra Udinese e Lazio. In occasione del match che si giocherà alla Dacia Arena, la Società biancceleste ha voluto ricordare l’eroe dell’ultima sfida disputata dalla Lazio in terra friulana. Fu Adam Marusic nel marzo 2021, a regalare la vittoria ai biancocelesti. Per lui, un gran piazzato sotto l’incrocio, che garantì il successo di misura in trasferta.

Questo il video postato dalla Lazio:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

