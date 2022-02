Udinese-Lazio, le probabili formazioni

Questa sera alla Dacia Arena si giocherà Udinese-Lazio, valida per la 26esima giornata di Serie A. Tra squalifiche e infortuni, sono cinque i titolari che non potranno scendere in campo: Immobile, Lazzari, Acerbi (indisponibili), Leiva e Luis Alberto (squalificati).

Ecco le probabili formazioni:

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Perez; Molina, Arslan Walace, Makengo, Soppy; Deulofeu, Beto. All.: Cioffi

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri

