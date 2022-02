Vavro subito decisivo con il Copenaghen: assist all’esordio

Nel weekend è ripartito il campionato danese, con l’ex Lazio Vavro che ha nuovamente ‘esordito’ con la maglia del Copenaghen: nel suo ritorno in Superliga, durante Copenaghen-Odense, il centrale slovacco ha effettuato l’assist per il gol del due a zero. E’ ripartita al meglio dunque la sua esperienza in Danimarca, con il Copenaghen che in questo momento è primo in classifica con una sola lunghezza di vantaggio.

