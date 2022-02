Il Tempo | Lazio, Immobile ci prova e Acerbi c’è. Sarri in ansia per Pedro

Aspettando quei due. Acerbi e Immobile corrono verso la partita di giovedì sera contro il Porto. Chi non ci sarà è Pedro, uscito da Udine con un problema alla caviglia. Si teme un infortunio serio per lo spagnolo, che ha abbandonato il campo dopo appena 22 minuti decisamente scuro in volto. Tornando ad Acerbi: l’ex Sassuolo è fuori da quasi un mese e mezzo: l’ultimo incontro è quello con l’Empoli nel giorno dell’Epifania. Aveva riportato una lesione di secondo grado al flessore della coscia, i tempi si erano allungati a causa della ricaduta. Ha svolto esami strumentali ogni settimana, ora è pronto a tornare in gruppo. Già oggi dovrebbe allenarsi con il resto della rosa: se non dovesse sentire dolore nella gara di ritorno contro gli uomini di Conceiçao ci sarà. Qualche dubbio in più per Ciro. Ha trascorso gli ultimi giorni in auto-isolamento, il peggio dovrebbe essere alle spalle. Spera di poter indossare di nuovo la fascia di capitano in Europa League. Serviranno i suoi gol contro il Porto, che ieri sera ha giocato col Moreirense. Il Tempo/Daniele Rocca

