Il weekend dei calciatori della Lazio in prestito: ecco com’è andata

La Lazio ha sfruttato la sessione di mercato invernale sfoltendo, almeno momentaneamente, gran parte della rosa: molti calciatori sono al momento in prestito. Andiamo a vedere come è andato il loro weekend in giro per l’Europa.

Iniziando dalla Liga, continua l’ottimo stato di forma di Vedat Muriqi, con l’attaccante che ha segnato il gol del momentaneo 1-1 durante Betis-Mallorca: gol servito a poco, dato che il Betis ha trovato subito dopo il nuovo il vantaggio, per il 2-1 finale. E’ arrivata una sconfitta anche per Gonzalo Escalante, che è partito titolare nella sfida Real Madrid-Alaves, giocando 72′ minuti: la gara è terminata 2-0, con gli uomini di Ancelotti che hanno sbloccato il match al 63′. La classifica vede il Mallorca sedicesimo a +6 sul terzultimo posto, e l’Alaves penultimo, fermo a quota 20. Rimanendo in Spagna, in Liga 2 Jony con il suo Gijon è entrato nell’ultimo quarto d’ora della sfida casalinga contro il Ponferradina, terminata 2-3.

E’ ricominciato invece il campionato danese, con Vavro che è tornato subito in campo giocando 90′ minuti in Copenaghen-Odense: decisivo proprio l’ex Lazio, che ha regalato l’assist del 2-0. Il Copenaghen resta così primo in classifica a +1 sul Midtjylland.

Spostandoci in Olanda, 56′ minuti per Djavan Anderson, partito titolare nella sfida tra lo Zwolle e il Groningen: gara terminata 1-1. Posticipata invece quella tra Sittard e Sparta Rotterdam, con Durmisi che di conseguenza non è sceso in campo.

Concludiamo con la Serie B, dove Maistro è subentrato nell’Ascoli al 64′, nel 3-0 finale rifilato all’Alessandria. Stessa sorte per Cicirelli, entrato al 62′ di Brescia-Frosinone terminata 2-2, e per Adekanye, subentrato al minuto 70′ nella sconfitta per 3-0 in Lecce-Crotone. Solo 45′ minuti infine per Casasola, nello 0-0 tra il Perugia e la sua Cremonese.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: