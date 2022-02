Lazio-Porto, nuovi biglietti disponibili per distinti e curva nord

La Lazio ha messo a disposizione la vendita di di ulteriori biglietti per la sfida contro il Porto. Il motivo? Il ritorno del pubblico al 75% della capienza. Questo alleggerimento nella restrizione da Covid-19 era già in atto nel week-end appena trascorso, ma che non riguardava la Lazio, impegnata in trasferta a Udine. Giovedì, invece, ritroverà un pubblico che riempirà il 75% della capienza di un Olimpico che dovrà sostenere in ogni momento i biancocelesti in un momento molto particolare: superare il Porto in casa consentirebbe di affrontare, infatti, gli ottavi di Europa League. Nella giornata di ieri, inoltre, i posti in curva Nord risultavano terminati. I nuovi posti aggiuntivi danno, dunque, ancora aperta quella sezione dello stadio per acquistare dei biglietti.

