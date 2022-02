PAIDEIA| Controlli alla caviglia per Pedro – FOTO

Poco fa Pedro è arrivato in clinica Paideia per fare i controlli alla caviglia dopo l’infortunio di ieri che lo ha costretti a uscire dal campo alla metà del primo tempo. Un infortunio che ha impaurito non poco i tifosi biancocelesti alla luce dei dubbi sulla presenza di Immobile contro il Porto giovedì. La situazione è tutta da valutare.

