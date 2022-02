35 anni dalla scomparsa di Umberto Lenzini, presidente del primo Scudetto della Lazio

Oggi 22 febbraio 2022 è il 35esimo anniversario dalla morte di Umberto Lenzini, il presidente della Lazio che vinse il primo Scudetto nel 1974. Lenzini era nato negli Stati Uniti da famiglia italiana emigrata e quando tornò in patria divenne calciatore professionista di squadre minori, tra cui Pistoiese, Rondinelle, Fortitudo e Juventus Roma. Nel 1964 entrò a far parte del mondo Lazio come consigliere, per poi assumere il ruolo di presidente dalla stagione successiva e portare la squadra a vincere il primo Scudetto della sua storia.

