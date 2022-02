CdS | Ciro no limits: pronto a tutto per giocare

Ciro Immobile è atteso domani a Formello, a 24 ore dalla gara di ritorno contro il Porto. E’ pronto a una corsa contro il tempo perché vuole e deve esserci, considerata anche l’assenza di Pedro, fermo per una infiammazione al tendine tibiale sinistro. Lo spagnolo salterà la gara europea ed a rischio per il Napoli, ulteriori controlli si avranno in 48 ore, nel frattempo sta seguendo delle terapie.

Ciro si sta allenando a casa, salvo sorprese lo farà anche oggi e domani si spera possa rientrare nel centro sportivo. Conoscendolo, non è impossibile un suo impiego con il Porto. Se partisse titolare, sarebbe affiancato da Anderson e Cabral; se venisse inserito in corsa, Cabral giocherà da falso nueve, con Anderson e Moro ai lati. In ogni caso sarà un attacco a metà, la Lazio arriverà alla sfida decisiva con gli uomini contati.

Lo riporta il Corriere dello Sport.

