CdS | Finalmente Acerbi, è disponibile

Finalmente ieri Acerbi è tornato in gruppo. Sarri vorrebbe lanciarlo subito titolare contro il Porto e anche il ct Mancini aspetta con ansia il suo rientro: se non avverrà in tempi brevi, rischierà di perdere la convocazione in attesa degli spareggi. Ieri Acerbi ha svolto allenamento di scarico per la prima volta dopo la ricaduta dell’infortunio, ma durante le sedute tattiche di oggi e domani si capirà meglio la sua condizione e di conseguenza la scelta di Sarri, che dovrà decidere tra lui e Patric per affiancare Luiz Felipe. C’è anche il dubbio per le fasce: con lo stop di Lazzari, è in corso il ballottaggio tra Hysaj e Radu, mentre Marusic dovrebbe muoversi a destra come a Udine. Tornano Luis Alberto e Leiva dopo la squalifica che, salvo sorprese, dovrebbero accompagnare Milinkovic, come nella gara di andata. In attacco è squalificato Zaccagni.

Lo riporta il Corriere dello Sport.

