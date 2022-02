CdSera | Lazio, in Europa rimonte riuscite 4 volte su 5

La Lazio giovedì affronterà in casa il Porto nella gara di ritorno di Europa League. L’andata è finita 2-1 per i portoghesi, quindi con un gol di scarto. Una piccola analisi del Corriere della Sera fa notare come in Europa, dopo aver perso con un gol di scarto fuori casa, la Lazio è riuscita a rimontare 4 volte su 5. L’unica volta che non è successo era il 1995: dopo aver perso 2-1 a Lione, all’Olimpico si è rimediato uno 0-2. Per il resto: nel 1975 sconfitta all’andata con il Chernomorets, recuperata al ritorno con un sonoro 3-0; nel 1977, sconfitta per 1-0 col Boavista, recuperato con un 5-0 a Roma; successivamente nel 2001 ai playoff di Champions, persa l’andata a Copenaghen per 2-1 e poi 4-1 in casa; infine, la più recente, nel 2017 con la Steaua Bucarest in Europa League: 1-0 in Romania, poi 5-1 all’Olimpico.

