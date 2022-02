Champions League, Juventus e Chelsea in campo: il programma completo

Oggi sotto i riflettori della Champions League andranno in scena ben due gare alle ore 21:00. Gli ottavi di finale di andata proseguono e questa sera il Chelsea affronterà il Lille allo Stamford Bridge. In contemporanea, la Juventus di Allegri, dopo il pari in campionato contro il Torino, incontrerà il Villarreal sempre alle 21:00. Di seguito il programma completo.

Chelsea – Lille alle 21:00, su SKY SPORT FOOTBALL, SKY SPORT

Villarreal – Juventus alle 21:00, su CANALE 5, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4, SKY SPORT

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: