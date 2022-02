Il Tempo | Mistero FIGC: la decisione sullo Scudetto del 1915 non arriva

Passano gli anni, ma è ancora tutto fermo. E allora il Guerin Sportivo si chiede: che fine ha fatto la commissione della Federcalcio per gli scudetti contesi? Il 30 gennaio 2019, Gravina aveva annunciato un Collegio di Consulenti che avrebbe dovuto analizzare le diverse richieste pervenute in FIGC e poco tempo dopo ecco annunciata la commissione che, a distanza di tre anni, non ha prodotto ancora nulla. Nel caso dello Scudetto 1914/1915, per Lazio e Genoa si era parlato di ex aequo e sulla base dei documenti forniti si era deciso che “l’unica soluzione per rimediare alle evidenti omissioni commesse dalla Federazione nell’assegnazione del titolo di Campione d’Italia al Genoa, rimanere quella di attribuire ex aequo alla Lazio il medesimo titolo per quell’anno”, ma ancora non si hanno novità.

Lo riporta Il Tempo.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: