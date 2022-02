Lazio-Porto, le combinazioni per il passaggio del turno

Giovedì allo Stadio Olimpico, alle 18:45 si affrontano la Lazio e il Porto, per i sedicesimi di finale di Europa League. All’andata finì 2-1 per il Porto. Il passaggio del turno, nonostante la vittoria dei portoghesi resta in bilico, anche in base alla nuova regola Uefa che non prevede più il doppio gol fuori casa. Basandoci sulla gara di andata infatti, se all’Olimpico finisse 1-0 per la Lazio, si andrebbe diretti ai tempi supplementari.

La gara di andata ha consegnato un risultato beffardo, la Lazio infatti ha disputato una gara equilibrata e giocata in maniera spavalda. Era passata in vantaggio grazie all’eurogol di Zaccagni, per poi farsi recuperare dalla doppietta di Toni Martinez. Giovedì però gli uomini di Sarri, saranno a corto di uomini, sopratutto in attacco. Mancheranno sicuramente Zaccagni, squalificato, e Pedro, uscito malconcio dalla gara contro l’Udinese. Immobile invece, potrebbe tornare a disposizione, ma servirà un miracolo per vederlo dal primo minuto. Ecco dunque che al netto delle assenze, la Lazio si affida al pubblico. Saranno circa venticinque mila i tifosi che proveranno a spingere la Lazio all’impresa.

La regola dei gol in trasferta che valgono doppi a parità di risultato è stata abolita, come detto. Ecco quindi i risultati utili alla Lazio per passare il turno. Per poter accedere agli ottavi di finale di Europa League, nella gara di ritorno, la Lazio deve battere il Porto con due gol di scarto. In caso di successo di misura, la partita andrebbe ai supplementari ed eventualmente ai rigori. Qualora il match finisse in parità o con la vittoria del Porto, ovviamente, sarebbero i lusitani a qualificarsi alla fase successiva.

