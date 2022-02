Lazio-Porto, venduti 20mila biglietti

Giovedì la Lazio, tra squalifiche e infortuni, sarà decimata dalle assenze ma ciò non impedirà alla squadra di Sarri di tentare il tutto per tutto per passare il turno di Europa League. Soprattutto per non deludere i tifosi, che hanno risposto presente per sostenere i biancocelesti allo stadio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i biglietti venduti fino ad ora per la gara contro il Porto sono circa 20mila. La capienza dell’Olimpico è tornata al 75% e i biglietti aggiuntivi messi a disposizione ieri tra Curva Nord e Distinti sono stati polverizzati. Non è semplice recuperare il 2-1 contro una squadra come il Porto, l’importante è la voglia di provare a superare ogni limite e i tifosi saranno vicino alla squadra per aiutarli nell’impresa.

