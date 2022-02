Maurizio Costanzo non sarà più advisor della Roma

Dopo meno di un anno che ricopre il ruolo di advisor esterno per le strategie comunicative della Roma, Maurizio Costanzo si dimette dalla carica. Questa mattina, il giornalista e presentatore, ha rilasciato una dichiarazione al Corriere dello Sport in cui ha confermato le voci sul suo allontanamento dalla società. Le sue dimissioni non colgono molto di sorpresa, dato la sua assenza negli ultimi tempi.

