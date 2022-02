UEL, le curiosità su Lazio-Porto

La qualificazione è in bilico dopo il 2-1 per il Porto contro la Lazio, che punta sul fattore campo per raggiungere gli ottavi di UEFA Europa League. Entrambi i team hanno avuto una delusione davanti al loro pubblico alla sesta giornata delle rispettive fasi a gironi. La Lazio ha pareggiato 0-0 a Roma contro il Galatasaray, rimanendo al secondo posto nel Gruppo E di UEFA Europa League, mentre il Porto ha mancato la quinta qualificazione consecutiva dalla fase a gironi di UEFA Champions League perdendo 3-1 in casa contro l’Atlético de Madrid, che invece ha superato il turno a sue spese. All’andata, la Lazio si è portata in vantaggio con Mattia Zaccagni (primo gol in Europa) ma è stata colpita prima e dopo l’intervallo da Toni Martínez, perdendo 2-1. Anche il giocatore spagnolo non aveva mai segnato nelle competizioni UEFA. Questa è la seconda volta che i due club si affrontano in competizioni UEFA. La prima è stata nella semifinale di Coppa UEFA 2002/03, quando il Porto di José Mourinho ha superato la Lazio di Roberto Mancini vincendo in rimonta per 4-1 l’andata in Portogallo prima di pareggiare 0-0 a Roma. Il Porto quell’edizione ha poi vinto la coppa battendo il Celtic nella finale di Siviglia. La Lazio è imbattuta in casa contro avversarie portoghesi e ha vinto cinque partite su cinque, l’ultima delle quali per 2-0 contro lo Sporting CP nella fase a gironi di UEFA Europa League 2011/12. Il Porto ha affrontato 37 volte una squadra italiana, con un bilancio di 12 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte. Fuori casa, il suo bilancio è 4 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte: l’ultima trasferta in Italia è stata quella di questo autunno contro l’AC Milan ed è finita 1-1. Allo stadio Olimpico, il suo bilancio è 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta, con una vittoria e una sconfitta contro la Roma e un pareggio contro la Lazio. Il bilancio della Lazio nei confronti a eliminazione diretta contro avversarie portoghesi è 3 vittorie e 2 sconfitte, mentre quello del Porto contro le italiane è 7 vittorie e 4 sconfitte. Il Porto ha anche perso le ultime due finali europee contro formazioni italiane: 2-1 contro la Juventus in Coppa delle Coppe 1984 e 1-0 contro l’AC Milan in Supercoppa UEFA 2003.

