Un centrocampista biancoceleste tra i migliori della Serie A

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sergej Milinkovic-Savic è il secondo centrocampista della stagione in corso per numero di reti segnate. Per ora se ne contano 8, che vanno ad aggiungersi alla lista degli assist che il serbo ha messo a segno quest’anno in Serie A.

