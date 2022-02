CdS | Europa League, Conceiçao ride: il suo Porto è al completo

L’ex Lazio Sergio Conceiçao prepara la sfida contro i biancocelesti, in programma domani all’Olimpico alle 18,45. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico del Porto per la sfida di Europa League ha tutti a disposizione: anche ieri ha lavorato ai margini solo Manafà, mentre il baby Gonçalo Borges continua ad allenarsi insieme alla prima squadra e dopo la rifinitura di oggi partirà per Roma con i compagni.

