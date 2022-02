CdS | Felipe è di nuovo in volo: la Lazio ha il jolly pronto

Nella gara di Udine è tornato a splendere: Felipe Anderson domenica è stato protagonista di un’ottima prestazione alla Dacia Arena, ha trascinato i suoi e siglato la rete del pari. Tornando sulla fascia ha ripreso a convincere: come evidenzia il Corriere dello Sport ora medita la rivincita personale in Europa League, contro il Porto che conosce bene. In attesa della delicata sfida di domani in cui i biancocelesti sono chiamati alla rimonta dopo il 2-1 dell’andata, il brasiliano si è riacceso: in campionato non segnava addirittura dal 16 ottobre, giorno di Lazio-Inter.

