CdS | Lazio d’altri tempi: Sarri per la svolta

La Lazio si prepara alla gara di Europa League contro il Porto. Domani alle 18.45 infatti i biancocelesti scenderanno in campo e Sarri troverà uno stadio d’altri tempi: come infatti evidenzia il Corriere dello Sport, la prevendita dei biglietti per la sfida con i portoghesi tira, sono previsti circa 30mila tifosi all’Olimpico e quasi mai in Europa lo stadio si è riempito così. Record con il Salisburgo, quarti di finale del 2018 con quota 42mila tifosi, cinque anni prima con Petkovic in 35mila popolarono gli spalti per il ritorno dei sedicesimi con il Borussia Moenchengladbach (la Lazio si fermò poi ai quarti giocando a porte chiuse) e sempre in 30mila ci furono nell’estate del 2011 per l’esordio di Klose con i macedoni del Rabotnicki. Sarri cerca la rimonta sulla squadra dell’ex Conceiçao, vuole andare avanti, niente alibi: può essere lo snodo della stagione.

