Dalla Spagna: “Muriqi sta dando un’aria differente alla squadra”

Come sta andando l’avventura dell’ex biancoceleste Muriqi a Maiorca? Sembrerebbe la risposta sia positiva, lo dicono oltre ai due goal e l’assist confezionati nelle tre presenze con la squadra delle Baleari, anche le parole degli addetti al settore. Oggi infatti, alla principale rete radiofonica spagnola SER, nella rubrica sullo sport, è intervenuto il portiere maiorchino Miquel Parera, in questa stagione tra i pali del Racing di Santander nella terza serie spagnola, parlando della situazione della squadra della sua città di cui e tifoso ed in particolare dell’ottimo impatto che Muriqi ha avuto sull’ambiente.

Parera ha detto: “Sta dando un’aria differente alla squadra, è molto complicato marcarlo, nel gioco aereo è un animale, è il tipo di giocatore che condiziona tanto la squadra quanto gli avversari“.

