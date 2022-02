Lazio-Porto, Conceiçao: “Abbiamo un vantaggio importante. A Roma con personalità e con l’obbiettivo di vincere la gara”

In occasione della sfida valida per il ritorno di Europa League tra Lazio e Porto, il tecnico portoghese Sergio Conceiçao ha presentato la gara in conferenza stampa.

Queste le sue parole:

“Siamo a metà dei playoff, dobbiamo andare a cercare il risultato. Questo vantaggio è inutile. A Roma con personalità, con la nostra identità e con l’obiettivo di vincere la gara. Indisponibili? Tutti sono convocati, tranne Wendell, squalificato, e Manafà, che è ancora convalescente. Ci saranno tutti. Fuori casa? Giocare in trasferta o in casa non cambia nulla. E questo vale per le squadre che hanno un’identità ben definita nelle dinamiche di gioco”. Abbiamo lavorato nei minimi dettagli sugli avversari, ma soprattutto su cosa siamo noi come squadra. La preparazione del match non dev’essere affatto diversa. Siamo a metà, il nostro atteggiamento non deve cambiare. Dobbiamo cercare di segnare e vincere la partita. Ovviamente, ora siamo concentrati alla gara di domani, ma dobbiamo pensare che dopo tre giorni avremo una battaglia di campionato estremamente importante. Guardiamo il momento, per vedere chi darà le giuste garanzie”.



