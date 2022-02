Leggo | Capello: “Sarri e Mourinho si potranno giudicare la prossima stagione”

Per ricordare Luca Attanasio, Ambasciatore italiano in Congo, scomparso tragicamente esattamente un anno fa, nell’oratorio San Giorgio di Limbiate si è svolto un triangolare di calcio a 7 tra la Nazionale Italiana Cantanti, Mama Sofia e la Play2Give allenata da Fabio Capello. Tra un tempo e l’altro c’è il modo di parlare con il tecnico.

Roma e Lazio: si aspettava di più da Mourinho e Sarri?

«Roma bisogna capirla. Quando arrivi c’è grande entusiasmo, poi bisogna riuscire a mantenerlo. È un mondo diverso. Mourinho e Sarri non vanno giudicati quest’anno ma il prossimo».

Ci sarà il tempo per aspettarli?

«Credo proprio di sì. Non penso che i presidenti facciano investimenti e scelte per un anno. Non sarebbe logico». Leggo

