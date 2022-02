Associated Press | La finale di Champions League non si giocherà a San Pietroburgo: la decisione della Uefa

Arrivano importanti novità in merito alla finale di Champions League. L’evento calcistico, come deciso dalla Uefa, si sarebbe dovuto disputare a San Pietroburgo. Tuttavia, a seguito dell’invasione delle truppe russe nel territorio ucraino, l’organo sportivo europeo ha deciso di non far disputare la finale in Russia. Questo quanto rivelato dall‘Associated Press, secondo cui ci sarebbe stata un’esplicita richiesta in merito da parte dell’Unione Europea, che si ratificherà nella giornata di domani alle ore 10:00 durante il Comitato Esecutivo straordinario.

