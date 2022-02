CdS | Olimpico carico: la spinta dei trentamila tifosi biancocelesti

Fino a ieri sono stati circa 25mila i biglietti venduti per Lazio-Porto.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il club biancoceleste conta di arrivare a quota 30mila entro il fischio d’inizio. L’ambiente è carico e ci crede: la speranza di poter ribaltare il 2-1 dell’andata è più viva che mai. In tribuna dovrebbe esserci uno dei doppi ex della partita, Fernando Couto.

Aperta ieri la vendita dei biglietti per la gara Lazio–Napoli; invece, per acquistare quelli del derby bisognerà aspettare il 28 febbraio.

