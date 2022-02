GdS | Tante rimonte nel passato. Ma con il Porto sarà dura

Biancocelesti avanti 4 volte su 5 dopo una sconfitta all’andata. Sarri: «Serve una gara prudente».

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dei quattro precedenti ce n’è poi uno particolarmente beneaugurante: era la Coppa Uefa 1975- 76 contro una squadra portoghese, il Boavista. Dopo aver perso per 1-0 in Portogallo, la Lazio si impose per 5-0 all’Olimpico e e proseguì la sua corsa.

La storia, però, offre varie chiavi di lettura. Se la squadra biancoceleste è stata quasi sempre brava a rimontare la sconfitta di misura all’andata, non altrettanto può dirsi per il suo allenatore. La situazione che dovrà ribaltare stasera si è già presentata due volte nelle coppe europee per il tecnico toscano. E in entrambi i casi la sua formazione è uscita: la prima volta con la sconfitta del Napoli nell’Europa League 2015-16 contro il Villarreal, la seconda con la sconfitta della Juve nella Champions 2019-20. Però, in mezzo a questi due precedenti, c’è da ricordare anche la vittoria proprio dell’Europa League con il Chelsea dell’attuale tecnico biancoceleste.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: