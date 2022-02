Lazio-Napoli, la designazione arbitrale

Domenica sera andrà in scena, all’Olimpico, una partita molto complessa per la Lazio: la sfida contro un Napoli di Spalletti in corsa per il titolo. Ma prima le due squadre saranno occupate nel tentativo di superare il turno in Europa League. Nel frattempo è stata resa nota la designazione arbitrale del match di domenica.

Arbitro: Di Bello

Guardalinee: Passeri – Tegoni

Quarto uomo: Cosso

Var: Massa

Avar: Preti

