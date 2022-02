Lazio-Porto, Luis Alberto: “Mi sento responsabile di questo risultato, ho sbagliato troppo. Ringrazio i tifosi per i supporto”

Al termine della sfida di Europa League tra Lazio e Porto, il centrocampista biancoceleste ha commentato il risultato di 2-2 maturato all’Olimpico, che non permette il passaggio del turno per gli uomini di Sarri.

Queste le sue parole:

“La Lazio ha giocato meglio complessivamente nelle due partite, non meritavamo questo. Abbiamo sbagliato molte occasioni, soprattutto io. Mi sento responsabile nel non essere passati. Adesso però sappiamo che questa squadra può giocare con chiunque e ora testa al Napoli. Preferisco giocare male e far vincere la squadra, oggi per me è un giorno davvero triste perché volevamo tanto rimanere in questa competizione. Credo che oggi la gara è stata interpretata bene da noi, il rigore (un pò dubbio) ci ha tagliato un pò le gambe, ma poi siamo stati sul pezzo per tutta la partita. Sono contento per come stiamo giocando, ma molto dispiaciuto per me perché non posso sbagliare così tanto. A mio avviso c’era un rosso per il giocatore del porto sul filo su Felipe Anderson, ma ora non ci pensiamo. Domenica c’è un’altra partita. Ringrazio i tifosi per il loro supporto, per noi sono fondamentali, è un fattore che aiuta tanto. Speriamo che anche domenica sia così pieno, vorrei farli tornare a casa con una vittoria.”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: