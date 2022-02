Lazio-Porto, una vittoria per il trend positivo

Questa sera la Lazio trova il Porto per il ritorno della sfida di Europa League che può portare agli ottavi di finale della competizione. Una partita che potrebbe finalmente portare in positivo il trend dei biancocelesti per quanto riguarda il superamento dei sedicesimi negli ultimi 10 anni. I dati parlano infatti di 3 volte in cui la Lazio ha raggiunto gli ottavi e 3 in cui si è fermata ai sedicesimi. Un completo equilibrio che questa sera potrebbe assumere una piega positiva e negativa. Da quando questa competizione è denominata Europa League potrebbe essere infatti la seconda volta in cui il dato è positivo: nel 2018 la conquista degli ottavi di finale aveva portato il bilancio in positivo, salvo poi uscire nuovamente ai sedicesimi la stagione successiva. Questa sera l’occasione è importante e un pubblico numeroso (si stima un numero superiore ai 30.000) potrebbe portare la serata ad essere veramente magica.

