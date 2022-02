Lazio-Porto, Zaccagni: “Dispiace non poter combattere con i miei compagni questa sera, ma…” – FOTO

Tra poche ore andrà in scena il ritorno di Europa League tra Lazio e Porto. I biancocelesti sono a caccia della rimonta da conquistare davanti i propri tifosi, dopo il 2-1 maturato a Oporto a favore degli uomini di Conceiçao. Nella gara di andata, Mattia Zaccagni ha ricevuto un cartellino giallo, he lo costringe a saltare l’incontro di oggi all’olimpico. In merito, l’esterno della Lazio si è espresso sui propri canali social ufficiali, dicendosi dispiaciuto per l’importante assenza e schierandosi comunque al fianco dei compagni.

Queste le sue parole sotto il post condiviso su Instagram:

“Dispiace non poter combattere con i miei compagni questa sera! Ma sarò comunque al vostro fianco.”

