Parolo: “Mai giocato al fantacalcio, lo scudetto al Milan”

L’ex centrocampista della Lazio, Marco Parolo, intervenuto a Fantacalcio serie a Tim, ha rilasciato dichiarazioni sul fantacalcio, materia non conosciuta dal centrocampista milanese.

Ecco le sue parole: “Non ho mai giocato al fantacalcio ma, negli anni centrali della mia carriera, quando non facevo goal mi capitava di incontrare persone scontente perché mi ‘avevano comprato’ al fantacalcio e non avevo segnato”. Così l’ex calciatore tra le altre della Lazio Marco Parolo, oggi opinionista, interviene nella puntata di Fantacalcio Serie A TIM disponibile da domani, venerdì 25 febbraio su TimVision. E aggiunge: “All’epoca replicavo che a pagarmi non erano loro ma Lotito – dice sorridendo – anche se avevano speso di più di quanto avesse fatto il presidente” ripensando ai fantamilioni in gioco. L’unica cosa per cui Parolo ancora si rammarica “è che nonostante i quattro goal segnati nella partita contro il Pescara, in pagella al fantacalcio non ho mai preso 10, sono arrivato a 8 e mezzo”. Poi alla domanda su chi vincerà secondo lui il campionato quest’anno, l’ex centrocampista non esita: “Io dico Milan”.

