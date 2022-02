UEL, conferenza Conceiçao: “Stasera un’emozione grandissima. Immobile? Un campione, sono contento sia alla Lazio”

Il tecnico del Porto ed ex biancoceleste Sergio Conceiçao in conferenza stampa ha commentato il 2-2 dell’Olimpico, che porta i suoi al prossimo turno di Europa League dopo il 2-1 ai danni della Lazio, dell’andata: “Stasera un’emozione grandissima per me. Sono legato alla città e alla tifoseria, a tutto il mondo Lazio. È stato un periodo fantastico quello trascorso qui, abbiamo vinto tanti titoli. Futuro? Non so cosa accadrà, mi concentro giorno per giorno, voglio finire bene la stagione col Porto e andare più lontano possibile poi si vedrà. Immobile grande campione e bandiera della Lazio. L’ho incontrato una volta in Sardegna e ho giocato con lui. È un giocatore bravissimo, ha bisogno solo di 96’ per fare gol: ho guardato questa statistica. Mi fa piacere che sia alla Lazio, spero continui così. La Lazio che ha iniziato la gara stasera aveva esperienza, negli ultimi 20’ dovevamo avere più possesso, gli abbiamo concesso troppo di arrivare davanti al al nostro portiere. I biancocelesti mi hanno sorpreso in positivo, ci sono giocatori di alto livello. Noi siamo abituati alla Champions ed abbiamo preso una squadra forte”.

