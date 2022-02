Fuori dall’Europa, ma a testa alta: ecco le reazioni social dei giocatori dopo Lazio-Porto | FOTO

Un’ottima prestazione contro una squadra ostica come il Porto non è bastata ad evitare l’eliminazione dall’Europa League: non era semplice ribaltare il risultato dell’andata e, nonostante la squadra sia riuscita ad evitare la sconfitta, il pareggio di oggi non è stato sufficiente. Ecco le reazioni dei giocatori sui social al termine della loro avventura in Europa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NEVER GIVE UP (@thomas_strakosha)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luis Alberto (@10_luisalberto)

La mattina dopo il pari contro il Porto che ha postato all’eliminazione in Europa League, il Capitano Ciro Immobile, attraverso un post sul proprio profilo Instagram, ha fatto i complimenti alla squadra. Le foto pubblicate sono accompagnate dal messaggio: “Orgoglioso di essere il capitano di questa squadra. Bravi ragazzi abbiamo dato tutto, è stato triste vedere la delusione nei vostri occhi a fine gara ma ne usciamo a testa alta avanti così. Forza Lazio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ciro Immobile (@ciroimmobile17)

Poco dopo, anche Pedro, sceso in campo da titolare come Immobile, sul suo profilo Instagram ha aggiunto alcune foto della serata di ieri, con il messaggio che recita: “Ho provato di tutto per aiutare la squadra ad andare avanti in Europa ma non abbiamo avuto fortuna. Grazie a tutti i tifosi per il vostro supporto. Molto orgoglioso di questa squadra e di questa famiglia. Adesso cerco di recuperare bene per tornare al meglio con la squadra. Forza Lazio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pedro Rodriguez Ledesma (@_pedro17_)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: