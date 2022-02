Il Manchester United interrompe la partnership con una compagnia aerea russa

Dopo i fatti avvenuti in questi giorni in Ucraina, il Manchester United ha deciso di annullare la partnership commerciale con la compagnia aerea russa Aeroflot, seguendo l’iniziativa di altri club come lo Shalke 04. Una decisione dettata anche dalla scelta del governo inglese di vietare l’accesso dello spazio aereo britannico alla compagnia.

Come riporta SkySport, un portavoce della squadra di Manchester ha voluto motivare la decisione: “Condividiamo le preoccupazioni dei nostri fan in tutto il mondo ed estendiamo le nostre condoglianze alle persone colpite”.

