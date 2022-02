Il rendimento della Lazio in campionato dopo essere uscita dall’Europa: un focus sulle ultime stagioni

Ieri la Lazio è uscita dall’Europa League a testa alta. La squadra c’è, è viva, ha lottato fino all’ultimo come dimostra il gol di Cataldi al 94esimo e la mano di mister Sarri si vede ogni giorno di più. E’ con queste premesse che ora si punta tutto sul campionato. Il calendario, come sottolineato spesso dal mister, in questa stagione è sempre stato pieno e, con la rosa attuale, era quasi impossibile competere attivamente in tre competizioni. Quest’anno abbiamo visto come quasi tutte le volte che si affrontava un impegno infrasettimanale di un’altra competizione, poi in campionato la giornata seguente si faceva fatica. Attualmente, con gli impegni europei, la Lazio ha ottenuto 43 punti in 26 giornate, dunque una media di 1.65 punti a partita. Ora le cose potrebbero cambiare. Analizzando il rendimento della Lazio dopo esser uscita dall’Europa negli ultimi anni, possiamo notare come la squadra ci abbia abituato a risultati altalenanti: dalla stagione 2015/16 è stato solo uno l’anno in cui non abbiamo partecipato a competizioni europee (2016/17); per il resto, uscendo dal torneo, in tre occasioni il rendimento in campionato è migliorato, in due peggiorato. Andiamo a vederle nel dettaglio.

2015/2016

Con gli impegni europei, la Lazio in campionato aveva la media di 1.41 punti a partita. In questa stagione, è uscita agli ottavi di Europa League contro lo Sparta Praga il 17 marzo 2016. Da quel momento in poi, la squadra ha ottenuto 4 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte e Simone Inzaghi ha preso il posto di Pioli il 3 aprile 2016. In campionato la Lazio è arrivata ottava e, post Europa League, sono stati ottenuti 13 punti su 27 disponibili, con una media di 1.44 punti a partita. Nel complesso, quindi, il rendimento è leggermente migliorato.

2017/2018

Gareggiando in Europa, la Lazio in campionato otteneva in media 1.93 punti a partita. L’eliminazione arrivò ai quarti di EL contro il Salisburgo il 12 aprile 2018. Eliminazione che costò cara alla Lazio, che da quel momento abbassò la media punti a 1.71, ottenendone 12 su 21 disponibili (3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). La squadra si classificò quinta con 72 punti, a pari merito con l’Inter che però centrò la Champions. Dunque, il rendimento post uscita dall’Europa è peggiorato.

2018/2019

Fino all’uscita dall’Europa League, in campionato la Lazio viaggiava alla media di 1.45 punti a partita. In quella stagione, la corsa europea terminò ai 16esimi contro il Siviglia il 20 febbraio 2019. Da quel momento, il rendimento in Serie A è migliorato: con 7 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, la Lazio ottenne 24 punti su 42 disponibili, con una media di 1.71 a partita. Si classificò ottava con 59 punti, ma vincendo la Coppa Italia contro l’Atalanta riuscì comunque ad accedere all’Europa League l’anno successivo.

2019/2020

La stagione che tutti ricorderanno. Fino al momento dell’uscita ai gironi di Europa League il 12 dicembre 2019, la Lazio in campionato otteneva in media 2,2 punti a partita. Da dicembre fino allo stop del campionato causa covid, la squadra era inarrestabile: 9 vittorie, 2 pareggi e la vittoria della Supercoppa contro la Juve, si viaggiava con una media di 2,63 punti a partita, avendone ottenuti 29 su 33 disponibili. Con la ripresa della Serie A in estate, però, il ritmo è calato vertiginosamente: 5 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte, con 16 punti ottenuti su 36, dunque una media di 1,8. La Lazio alla fine arrivò quarta con 78 punti qualificandosi per la Champions, nonostante il rendimento nel complesso post Europa fosse peggiorato (con 45 punti ottenuti in 23 partite, la media era di 1,95 a partita).

2020/2021

Lo scorso anno, con gli impegni europei la Lazio in campionato otteneva in media 1.76 punti a partita. Dopo esser stati eliminati agli ottavi dal Bayern Monaco il 17 marzo 2021, il rendimento è migliorato: sono stati ottenuti 22 punti su 36 disponibili grazie a 7 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, dunque una media di 1.83 a partita, e la Lazio ha concluso il campionato qualificandosi sesta con 68 punti.

