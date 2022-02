Stendardo: “Sarri miglior tecnico in circolazione, la Lazio può arrivare quarta”

Guglielmo Stendardo, ex difensore biancoceleste e attualmente allenatore della squadra di Eccellenza AS Luis CBILL e assistente di Diritto Sportivo all’università Luiss, ha rilasciato una intervista a Il Messaggero dove ha parlato della Lazio di mister Sarri in occasione della presentazione della nona edizione del Corso di team Manager dell’università.

Il calciatore ha espresso le sue considerazioni positive sul gioco della squadra, offrendo la sua approvazione alle idee del tecnico toscano. Le sue parole sulla sconfitta con il Porto di giovedì sera sono state: “Ieri la Lazio non meritava di uscire. H giocato un buon calcio e piano piano sta assimilando tutte le idee di Sarri. A volte perde continuità nei risultati e ha qualche problema in fase difensiva visti gli errori individuali, ma sta cominciando a recepire le direttive del tecnico, che reputo il migliore in circolazione e un vero maestro di calcio. Serve tempo“.

Sui problemi difensivi della Lazio ha poi detto: “Si può sempre migliorare, ma io un difensore centrale e un centrocampista li prenderei. Reputo Tare un grande ds, non ha bisogno dei miei consigli, ma se si aggiungesse un giocatore per reparto, l’organico della Lazio diventerebbe davvero importante“.

A riguardo di Immobile, miglior marcatore all time della storia laziale nelle competizioni europee ha detto: “Ciro è un attaccante formidabile, è davvero il valore aggiunto di questa squadra. Mi auguro che possa restare a lungo“.

Vista la situazione dell’Atalanta, che ha perso qualche punto per strada, Stendardo non vede impossibile il sorpasso, anzi ha detto: “La Lazio può anche sperare di arrivare quarta: il campionato è ancora lungo, la prossima sfida con il Napoli sarà un bivio determinate per il campionato ma Lazio, Atalanta e Juventus se la giocheranno fino alla fine“.

