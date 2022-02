CdS | Lazio Women, si ricomincia da Firenze

Riprende la Serie A Women dopo tre settimane. La Lazio fa visita alla Fiorentina (fischio d’inizio 12.35), uscita rinforzata dal mercato invernale grazie agli innesti di Boquete e soprattutto di Giacinti, attaccante della Nazionale che aveva già colpito le biancocelesti con un poker a inizio campionato con la maglia del Milan. Un fattore che complica maggiormente la sfida odierna delle ragazze di Catini. Le biancocelesti provano a dare un senso alla parte conclusiva della stagione: la salvezza, se non è impossibile, poco ci manca. Per evitare la retrocessione la Lazio deve rimontare 8 punti al Napoli e 9 all’Empoli, serve più di un’impresa, considerando che in 14 giornate finora è arrivata solo una vittoria, a dispetto delle 13 sconfitte. Tutti a disposizione, comunque, per l’appuntamento di oggi: sono rientrate dagli impegni con le rispettive nazionali Heroum (Finlandia), Cuschieri (Malta), Fridlund (Norvegia) e le tre azzurre U23 Visentin, Falloni e Vigliucci. Corriere dello Sport.

