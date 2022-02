Frattesi e Scamacca ripercorrono gli inizi con la Lazio: “Una soddisfazione battere la Roma al derby, ecco cosa successe all’Olimpico…”

In una lunga intervista rilasciata a Sportweek, i due giocatori del Sassuolo Gianluca Scamacca e Davide Frattesi hanno parlato della propria carriera, ripercorrendo i trascorsi nelle giovanili. I due, sono frutto del vivaio della Lazio, e proprio in merito al periodo biancoceleste, i due si sono espressi menzionando però la loro fede romanista.

Queste le parole di Scamacca:

“La Roma ara allenati da Roberto Muzzi. In quegli anni, a livello giovanile, i giallorossi erano molto più forti di noi. Perciò batterli al derby nel Torneo Catena fu una soddisfazione doppia.”

Queste le parole di Frattesi:

“Chi ho scelto tra Roma e Lazio da andare a vedere all’Olimpico? La Roma, ma pure lui (Scamacca). Giocavamo alla Lazio, perciò la domenica andavamo all’Olimpico a fare i raccattapalle. Una volta, forse era Lazio – Juve, questo ragazzetto qua vicino a me si alza in piedi e comincia a urlare verso i tifosi, indicandomi: ‘Lui tifa per la Roma’. Io resto come un baccalà, faccio di no con le dita e prendo a gridare Forza Lazio”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: